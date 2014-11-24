Україна втратила третину золотовалютних резервів за місяць

ЗМІ повідомляють, що ЗВР України у жовтні скоротилися на 14 тонн золота / Фото УНІАН

Україна перебуває на межі банкрутства, тому Нацбанк країни продає золотовалютні резерви, пише Дзеркало тижня із посиланням на Wirtschafts Woche.

Видання називає кілька факторів, які привели Україну до критичного стану економіки.

Одним із факторів, який призвів до економічної кризи, є війна на Сході України із проросійськими бойовиками. Крім того, країна заборгувала Росії за постачання природного газу. Також національна валюта зазнала втрат у понад 80% цього року щодо долара. За даними МВФ, країна продала більше третини своїх золотовалютних резервів минулого місяця.

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"Економіка сильно пошкоджена і Україна продала більше третини своїх золотовалютних резервів у жовтні, за даними Міжнародного валютного фонду. У кінці місяця (жовтня - ред.), у країни було 26 тонн золота, що на 14 тонн менше, ніж у вересні, про що свідчать дані МВФ. Чи буде продовжуватися цей тренд у листопаді, поки що неясно", - сказано у статті.

В іншій статті цього ж видання "Притиснуті до стіни", автор публікації пише, що у нинішніх кризових умовах Україні залишається лише сподіватися на те, що Захід не залишить країну у скрутну хвилину.

Автор зазначає, що конфлікт назріває і нові напади бойовиків - лише питання часу.

"Україна зможе вижити економічно після втрати промислових зон і природних ресурсів у Східній частині країни з масивною допомогою з боку Заходу", - говорить він.

20 листопада стало відомо, що міжнародні резерви Росії скоротилися до 420,6 млрд дол., таким чином опустившись до показника п'ятирічного мінімуму. Як писало видання The Sydney Morning Herald, зараз спостерігається скуповування золота російським Центробанком, що може говорити про те, що Росія готується до економічної війни із Заходом.