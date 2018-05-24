Нацбанк знову зберіг облікову ставку на рівні 17% річних

Ставка зберігається другий місяць поспіль.

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних, як і місяцем раніше.

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Як наголошується в матеріалах НБУ, минулого місяця інфляція сповільнилася до 13,1% в річному вираженні.

«Відхилення цього показника від останнього прогнозу Національного банку було незначним, під дією найбільш волатильних компонентів і, ймовірно, буде нівельовано в наступні місяці», - вважають в НБУ.

Зазначається, що проведення регулятором жорсткої монетарної політики продовжувало стримувати фундаментальний інфляційний тиск, що підтверджується збереженням показника базової інфляції в квітні на рівні 9,4% у річному вираженні, як і прогнозував НБУ.

За оцінками регулятора, найбільш відчутно вплив монетарної політики проявився через канал обмінного курсу гривні, сприяючи зміцненню з січня поточного року.

Також у НБУ відзначили деяке поліпшення інфляційних очікувань.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у квітні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 17% річних після її підвищення чотири рази поспіль – до 17% річних у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року становила 13,1%, сповільнившись з 13,2% місяцем раніше.