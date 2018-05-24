Нацбанк очікує істотного зниження інфляції

Факторами зниження стануть ефект бази порівняння та здешевлення продуктів харчування.

Інфляція в Україні в травні істотно знизиться, відображаючи як статистичні ефекти бази порівняння, так і значне здешевлення продуктів харчування.

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Про це говориться в матеріалах Національного банку України з посиланням на попередні оцінки, однак конкретні показники не наводяться.

Надалі, як зазначив регулятор, інфляція продовжить поступово знижуватися у відповідності з прогнозом НБУ, оприлюдненому в інфляційному звіті за квітень.

"Вона становитиме 8,9% на кінець поточного року і повернеться до цільового діапазону в середині 2019 року", - нагадали в НБУ.

Разом з тим, як наголошується в матеріалах, цей прогноз буде залишатися актуальним лише за умови подальшого просування структурних реформ в рамках програми з Міжнародним валютним фондом.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року становила 13,1%, сповільнившись з 13,2% місяцем раніше.