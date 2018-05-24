Україна внесла платіжну систему WebMoney до санкційного списку

Інтернет-провайдерам забороняється надання послуг з доступу до доменів, пов'язаних з платіжною системою.

Україна застосувала санкції терміном на три роки до електронної платіжної системи WebMoney (товариство з обмеженою відповідальністю «Вебмані.Ру»).

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Про це йдеться в опублікованому Додатку до Указу президента України №126 / 2018 від 14 травня 2018 року про виконання рішення РНБО «Про накладення та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Указом передбачено блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Також забороняється видача дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, припиняється видача дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмежується видача готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; забороняється здійснення Національним банком реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави.

Інтернет-провайдерам забороняється надання послуг з доступу до доменів, пов'язаних з платіжною системою.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України від 2 травня упровадила санкції стосовно юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.

Санкції упроваджуються з ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково стосовно фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки та проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації в Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо.

Крім того, санкції упроваджені і стосовно осіб, які причетні до інформаційної та кіберагрессіі проти України, до протиправних дій проти громадян України, яких незаконно утримують в Росії, стосовно депутатів Державної Думи і членів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ тощо. Для введення в дію рішення РНБО 18 травня президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.