Міністр фінансів РФ оцінив втрати економіки через санкції та нафту у $140 млрд на рік

Про це повідомив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає Російська служба BBC.

Втрати бюджету від зниження цін на нафту голова Мінфіну Росії оцінив у 90-100 млрд доларів.

"Близько 90-100 млрд доларів на рік ми втрачаємо, виходячи зі зниження цін на нафту на 30%", - сказав Силуанов.

Читайте такожПольща вимагає готувати нові санкції проти Росії

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до "катастрофічного" зниження цін на енергоносії.

Міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв в інтерв'ю Бі-Бі-Сі говорив про те, що уряд опрацьовує сценарії на випадок посилення санкцій проти Москви, у тому числі - сценарій можливого обмеження експорту газу і нафти.

Нагадаємо, віце-президент США Джозеф Байден заявив, що Штати готові посилити санкції щодо Росії у випадку, якщо не будуть виконуватися мінські домовленості.

Також повідомлялося, що РФ в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

З-за цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели щодо Росії три етапи санкцій.