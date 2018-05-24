Нацбанк про співпрацю з МВФ: найближчий час буде вирішальним

За оцінками регулятора, необхідність такої співпраці посилилася через складний доступу до світового ринку капіталу.

Найближчий час буде вирішальним для прийняття рішень, важливих для продовження співпраці України з офіційними кредиторами, включаючи Міжнародний валютний фонд, вважають у Національному банку.

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«Необхідність такої співпраці останнім часом тільки посилилася через ускладнення доступу країн, що розвиваються, до глобального ринку капіталу. Вартість боргових залучень таких країн зростає на тлі подорожчання долара США, посилення геополітичної напруженості і ризиків розгортання торгових воєн», - йдеться у матеріалах НБУ.

Проведення структурних реформ у рамках програми з МВФ у НБУ назвали критично важливим для збереження макрофінансової стабільності і забезпечення довгострокового економічного зростання в Україні.

Довідка УНІАН. Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., завершується навесні 2019 року.

У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Для продовження співпраці з МВФ Верховна Рада повинна ухвалити закон про створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.