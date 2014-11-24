В окупованому Криму закриють обмінники валюти

Про це у Севастополі заявив заступник голови Банка России Михайло Сухов, повідомляє Крыминформ.

"Думаю, що єдине, що ми втратимо у позитивному сенсі слова, так це велика кількість пунктів обміну валюти. За України тут їх було близько 1500. Зараз ми не бачимо якоїсь спеціальної необхідності зберігати цю форму фінансового обслуговування", - сказав Сухов.

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Він вважає, що оскільки більшість відпочиваючих приїжджають із Росії, їм валюту міняти не потрібно. "У Росії обмінників немає вже давно, три роки", - наголосив Сухов. Він додав: "У Росії не можна мати обмінник і не надавати інші банківські послуги".

"Спосіб надання фінансової послуги, коли стоїть людина із двома пачками банкнот, - він повинен піти в минуле", - наголосив Сухов, додавши, що валюту можна обміняти у будь-якому банківському відділенні.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що обмінники в Азербайджані почали відмовлятися від прийому обваленого рубля.