НБУ повідомив, від чого залежатиме обсяг нової програми з МВФ

На думку регулятора, програма не буде такою великою, як 2015 року, але й сума в 1 мільярд доларів не має сенсу.

Обсяг нової програми з Міжнародним валютним фондом, початок якої можливий після завершення поточної програми у 2019 році, залежатиме від реального і бажаного рівня міжнародних резервів України.

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Про це повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

"Розмір програми буде визначатися поточним рівнем резервів Національного банку та їх бажаним рівнем", - сказав він.

Сологуб не став називати конкретні цифри, але пояснив, що резерви мають бути не нижчими за рівень 3-місячного імпорту, а також покривати майбутні боргові платежі.

"Ми не говоримо, швидше за все, про таку велику програму, яку мала Україна в 2015 році. З іншого боку, програма на 1 мільярд доларів не має сенсу", - додав він.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

Для продовження співпраці з Фондом Верховна Рада має прийняти закон про створення антикорупційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.

Макроекономічний прогноз НБУ базується на сценарії, згідно з яким Україна отримає нову програму фінансування від Міжнародного валютного фонду з 2020 року.