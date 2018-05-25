Юрій Голик: Дніпропетровська облдержадміністрація - інвестиційний агент або 5 причин інвестувати в область

Советник Днепропетровского губернатора по вопросам реформ и инноваций Юрий Голик назвал пять основных причин инвестировать в регион.

Дніпропетровська облдержадміністрація презентувала інвестиційний потенціал області партнерам, інвесторам та посольствам з 50 країн світу.

Радник Дніпропетровського губернатора з питань реформ і інновацій Юрій Голик назвав п'ять основних причин інвестувати в регіон.

Зокрема, Голик сказав, що перша причина полягає в тому, що Дніпропетровська область - лідер реформ, модернізації та розвитку інфраструктури в Україні. Друга причина - сприяння кожному інвестору. Третя - Дніпропетровщина є найбільшим індустріальним та науковим центром. Четверта - тут живе 1,6 млн економічно активних людей з високим рівнем освіти. І, нарешті, п'ята причина - багаті природні ресурси.

«Ми перші в Україні як за обсягом як іноземних інвестицій, так і внутрішніх. За роки незалежності у розвиток Дніпропетровщини іноземні інвестори вклали понад 3,8 мільярдів доларів - це найвищий показник серед усіх областей України. На цьому тлі лише у 2017 році в розвиток регіону було вкладено 26 мільярдів гривень внутрішніх інвестицій. За цим показником ми також перші в Україні», - зазначив Голик.

Радник губернатора підкреслив, що ДніпроОДА зацікавлена ​​у створенні максимально комфортних умов для роботи всіх інвесторів.

«Дніпропетровщина обрала шлях розвитку і прогресу. Децентралізація, система електронних держзакупівель Prozorro, держпослуги в електронному вигляді - область успішно втілює відразу кілька прогресивних реформ, - розповів Юрій Голик. - Тим, хто хоче працювати чесно, в регіоні зелене світло. Ми не втручаємося в справи бізнесу, проте допомагаємо подолати бюрократичні перепони. Разом з вигідним географічним положенням і великим людським ресурсом це створює унікальний економічний потенціал Дніпропетровщини. Презентація економічного потенціалу Дніпропетровщини дозволить залучити в область нових інвесторів. Серед найбільш перспективних секторів економіки - інформаційні та космічні технології, сільське господарство, будівництво і виробництво будівельних матеріалів, річкові перевезення і авіація, туристичний бізнес, альтернативна енергетика».

Як відомо, Дніпропетровська область стала першою в країні, яка перевела абсолютно всі держзакупівлі в систему Prozorro. За даними Голика, обсяг регіонального ринку держзакупівель досягає 1 млрд доларів, національного - 20 млрд дол.

Говорячи про реформи, Голик повідомив, що в Дніпропетровській області суттєво спрощено процедуру отримання землі і нерухомості в оренду. В цілому, за його словами, якість інвестиційного середовища значно покращилась.

«Все в комплексі - це децентралізація, ініційована три роки тому Президентом Петром Порошенком. Ми, як обласна адміністрація, є частиною команди Президента і робимо все, аби інвестиційний клімат був по-справжньому привабливим. Ми самі вчорашні бізнесмени і менеджери, а тому ми знаємо, що потрібно робити», - заявив радник губернатора.

Децентралізація дозволила ДніпроОДА істотно наростити обсяги бюджету розвитку області, завдяки чому за три роки обласна адміністрація, якою керує Валентин Резніченко, капітально відремонтувала 500 доріг у 100 населених пунктах регіону. Розпочато ремонт основних автомагістралей в напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва та Борисполя.

Крім того, за цей час побудовано більше 100 котелень, дві сонячні електростанції, мала ГЕС. Приватні інвестиції дозволили створити понад 400 МВт нових потужностей, сукупно реалізуються проекти потужністю 1 ГВт.

Голик також відзначив успіхи області у освіти (капітальні ремонти опорних шкіл) і медицини.

«ДніпроОДА - це інвестиційний агент. Ми зацікавлені у розвитку регіону і бізнесу, а тому вже зараз надаємо інвестору повну підтримку», - сказав Юрій Голик.