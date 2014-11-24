В Банке России заявили, що кримчани повинні будуть повернути кредити українським банкам

Про це М. Сухов повідомив на прес-конференції у Севастополі, передають Новости Крыма.

«Платити чи ні зараз за кредитами - на особистій відповідальності кожного. Але рано чи пізно платити все-таки доведеться. Щойно налагодяться трудові відносини між Україною і Росією, знайдеться банк, який стане посередником між позичальником і кредитором, і візьме на себе зобов'язання зі стягнення боргу», - зазначив М. Сухов.

Крім того, він повідомив про те, що банківська система у Криму зміцнюється швидкими темпами. Якщо в цілому по Росії на 100 тис. осіб населення припадає близько 20 банківських точок, у Севастополі та Криму - 34 точки.

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На даний момент на півострові працюють 30 банків, 11 із них мають право на проведення кредитних операцій.

За словами М. Сухова жителі Криму не квапляться оформлювати кредити. «На сьогоднішній день видано більше восьмисот мільйонів рублів у вигляді кредитів. Але ці цифри незабаром зміняться. У вигляді депозитів жителі зберігають у банках близько 23 мільярдів рублів», - повідомив банкір.

Раніше УНІАН повідомляв, що Аксьонов дозволила кримчанам не повертати кредити українським банкам.