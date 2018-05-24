Курс валют на п'ятницю: НБУ ослабив офіційну гривню
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 25 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2610,7517 (24 травня – 2608,1533)
100 EUR – 3061,8896 (24 травня – 3053,6259)
10 RUR – 4,2514 (24 травня – 4,2344)
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Як повідомляв УНІАН, 24 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,12/26,14 гривні/долар.
Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 1 копійку.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,62/30,64 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4190/0,4197 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1075 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 654 угоди на суму 446,80 мільйона доларів.