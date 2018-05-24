Нацбанк дозволив російським держбанкам докапіталізацію українських "дочок"

В Україні працюють чотири дочірні структури російських державних банків - «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк».

Національний банк України дозволив російським державним банкам, які перебувають під санкціями, до яких належать «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», докапіталізацію українських дочірніх структур.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №55, регулятор привів свої вимоги у відповідність до рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 2 травня щодо оновленого переліку санкцій, введеного в дію указом президента від 14 травня.

«Це дозволить уникнути визнання подсанкційних українських дочірніх банків неплатоспроможними через недостатність капіталу, адже така ситуація може призвести до додаткового навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та бюджет України», - наголошується в повідомленні.

Крім того, Національний банк продовжив дію механізму реалізації санкцій РНБО банками, небанківськими установами, національним оператором поштового зв'язку та платіжними організаціями.

Довідка УНІАН. В Україні працюють чотири дочірні структури російських державних банків - «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк». З березня 2017 року за рішенням Ради нацбезпеки і оборони щодо цих банків діють санкції, що забороняють виведення капіталу за межі України.

Сьогодні, 24 травня, на сайті президента оприлюднено оновлений список санкцій відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони з 1748 фізичних і 756 юридичних осіб. Санкції щодо материнських структур російських держбанків «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» у цьому переліку залишилися незмінними, при цьому дія санкцій продовжується до трьох років.