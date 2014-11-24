Обсяг махінацій з ПДВ у 2013 році перевищив 70 млрд гривень

«Через махінації з ПДВ із кишені кожного українця шахраї «витягли» більше 1500 грн, із держбюджету було викрадено близько 70 млрд грн», - цитує Білоуса прес-служба ДФС.

За словами чиновника, дозволить виправити ситуацію закон про введення з 1 січня 2015 року спеціальних казначейських електронних ПДВ-рахунків. «З 1 січня 2015 року запроваджується система електронного адміністрування ПДВ, яку ніхто не скасовував. Ми будемо проводити велику роз'яснювальну роботу з різних питань електронного адміністрування, тому що ПДВ - складний податок, який вимагає обговорення», - наголосив Білоус.

Він зазначив, що ПДВ - це системоутворюючий податок і в Україні, і в Європі.

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«Зараз ставка податку в Україні одна з найменших серед країн ЄС. Але проблема не в податку, а в його адмініструванні, - зазначив Білоус. - Протягом півроку ми виявили злочинні схеми навколо ПДВ, які свідчать про розкрадання десятків мільярдів гривень щорічно. Щоб подолати ці схеми і нівелювати саму можливість ухилення від сплати ПДВ за допомогою фіктивного кредиту, ми запропонували системне рішення - введення електронного адміністрування ПДВ».

За словами Білоуса, за новими правилами потрібно буде забезпечити сплату ПДВ, і це призведе до нових грошових відносин - прискорення розрахунків між контрагентами і розрахунків з постачальниками.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти (щодо вдосконалення окремих положень) №1621-VII", а 2 серпня він уже був підписаний президентом. Згідно із законом, платникам податків будуть автоматично відкриті рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у банку, який обере Кабінет міністрів. Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової і митної політики, надсилає банку, у якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстру платників, у якому вказується назва платника, код ЄДРПОУ індивідуальний податковий номер платника, звітний період і сума податку, що підлягає перерахуванню в бюджет. На підставі такого реєстру банк перераховує суми податку в бюджет.

Представники ділових кіл досить неоднозначно відгукувалися про цей закон, стверджуючи, що його введення вимиє обігові кошти підприємств і посилить падіння у багатьох галузях. Крім того, проект коаліційної угоди, розробником якого є, у тому числі, і Оксана Продан, передбачав скасування введення ПДВ-рахунків та вдосконалення адміністрування ПДВ.

Водночас у Міністерстві фінансів України зазначали, що норма про введення ПДВ-рахунків підтримується ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом, виконання програми співробітництва з яким є запорукою продовження кредитування економіки України з боку Фонду.