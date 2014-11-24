Для стабілізації гривні НБУ запропонували скасувати валютні аукціони та підвищити облікову ставку

Про це йдеться у листі асоціації на адресу Нацбанку про заходи щодо стабілізації валютного ринку, переданому агентству УНІАН.

У НАБУ вважають, що проведення аукціонів, не задовольняють навіть 1% відкладеного попиту на валюту, лише збільшують його, а отриманий курс не відображає ринковий або зважений. Внаслідок цього більшість експортерів не поспішають заводити експортну виручку в Україну, намагаючись проводити розрахунки за її межами, або використовують різні схеми розрахунків, на які банки не можуть вплинути.

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Крім того, банкіри зазначили, що наявність різних домовленостей про валютний курс є негативним сигналом для бізнесу, і погіршує очікування зростання курсу вище «договірного». «Чим швидше ринок сам встановить курс, за яким більшість суб'єктів ринку будуть готові проводити розрахунки, тим швидше ринок наповниться валютою за рахунок збільшення обсягів продажу експортерами валютної виручки», - сказано в листі.

Що ж до облікової ставки, то, на думку асоціації, її треба привести до рівня відповідно до показників прогнозованої інфляції.

Нагадаємо, за словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, Нацбанк прогнозує прискорення інфляції за підсумками цього року до 25%, тоді як поточний рівень облікової ставки НБУ з 12 листопада встановлено на рівні 14%.

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Також, на думку експертів асоціації, доцільно збільшити відсоток обов'язкових резервів у Нацбанку за гривневими ресурсами банків, що дозволить зменшити грошову масу і знизити спекулятивний попит на валюту. Водночас НАБУ пропонує надати цільову підтримку окремим системним банкам, які можуть відчувати погіршення ліквідності, з одночасним обмеженням активних операцій цих банків.

У НАБУ зазначили, що регулятор повинен сприяти хеджуванню банками ризиків на валютному ринку, у тому числі врегулювати питання застосування Пенсійного збору до операцій СВОП з метою відновлення практично єдиного інструменту перерозподілу ліквідності у банківській системі в умовах кризи.

Асоціація закликає проводити більш відкриту політику діяльності Нацбанку і публікувати офіційну статистику з детальними розрахунками і джерелами отримання вихідних даних.

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«Як показала практика, використання окремих, не комплексних, заходів або використання не відпрацьованих заходів, або нестача детальної доступної інформації, призводять до панічних наслідків серед суб'єктів ринку і лише збільшують паніку і розхитування валютного курсу», - сказано в листі НАБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нацбанк продовжить проводити валютні аукціони.

Нагадаємо, Національний банк у лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня від початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом майже у 2 рази, до 15,10 грн/дол. від 7,99 грн/дол.

Для стабілізації валютного ринку регулятор здійснив низку заходів, включаючи підвищення норми обов'язкового продажу 75% валютної виручки і обмеження максимальної суми продажу готівкової валюти в одні руки еквівалентом 3 тис. грн на добу.

Також від 5 листопада Нацбанк щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.