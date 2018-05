Суд зобов'язав Samsung виплатити Apple більше $500 мільйонів доларів

Справа стосується копіювання компанією Samsung дизайну смартфонів Apple і деяких інших патентів.

Після майже п'ятиденних обговорень суд США постановив, що Samsung Electronics Co Ltd повинна заплатити 539 мільйонів доларів Apple Inc за копіювання запатентованих функцій смартфона.

Про це повідомляє Reuters.

Найбільші в світі конкуренти в області смартфонів билися в суді над патентами з 2011 року, коли Apple подала позов, стверджуючи, що смартфони та планшети Samsung "рабськи" копіювали їх продукти. Компанія Samsung була визнана винною в суді у 2012 році. Однак донині тривали розбіжності щодо суми, яку Samsung повинна компенсувати.

Samsung раніше вже заплатила Apple 399 мільйонів доларів, щоб компенсувати Apple порушення деяких з патентів, про яких йде мова у справі.

Таким чином, якщо вирок залишать у силі після апеляції, Samsung залишиться заплатити близько 140 мільйонів доларів.

У своїй заяві Apple з задоволенням відзначила, що члени судової колегії "згодні з тим, що Samsung має платити за копіювання наших продуктів".

В Samsung відразу не сказали, чи планують вони оскаржити вирок, однак у компанії заявили, що вони розглядають всі варіанти", щоб оскаржити його.

"Сьогоднішнє рішення йде врозріз з одноголосним рішенням Верховного Суду на користь Samsung в області збитків за патенту дизайну. Ми розглянемо всі варіанти, щоб отримати результат, який не буде перешкоджати творчості та чесній конкуренції для всіх компаній і споживачів", - йдеться в заяві Samsung.

Раніше в Apple заявляли, що компанія зазнала збитків на 1 мільярд доларів за копіювання дизайну Samsung їх смартфонів, заявивши що дизайн має вирішальне значення для їхнього успіху.

Samsung прагнула обмежити виплати приблизно до 28 мільйонів доларів, заявивши, що вона повинна платити тільки за прибуток, що відноситься до компонентів своїх телефонів, які порушили патенти Apple.

Присяжні в попередньому суді присудили Apple 1,05 мільярда доларів, які пізніше були скорочені.

У грудні 2015 року Samsung Apple заплатила 548 мільйонів доларів, у тому числі 399 мільйонів доларів за порушення деяких патентів, про яких йшла мова на цьому тижні.