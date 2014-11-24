Незважаючи на Укази Порошенка, "Ощадбанк" продовжив роботу в "ДНР" до початку грудня

Державний "Ощадбанк" продовжить працювати на територіях, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" і "ЛРН", принаймні, до початку грудня. Про це йдеться в офіційній заяві керівництва банку.

"Звертаємося до всіх українських громадян, які перебувають на окремих територіях в районі проведення операції в Донецькій і Луганській областях: "Ощадбанк" не кине вас напризволяще", - йдеться в повідомленні банку.

За даними керівництва банку, основні його відділення в Донецьку, Луганську та інших великих містах, підконтрольних терористам, будуть працювати "принаймні" до 1 грудня 2014 року. Після цього основний український державний банк має намір розробити порядок вільного доступу до його послуг та посилити роботу своїх відділень у прифронтових районах Донбасу.

Цю інформацію "Ощадбанку" підтвердили і терористи. Сьогодні глава "адміністрації" Донецька Ігор Мартинов заявив, що в місті продовжують роботу 109 відділень "Ощадбанку".

«На сьогодні в місті працюють 109 відділень «Ощадбанку», в касах яких можна здійснити комунальні платежі. Ці гроші не йдуть з Донецька, а спрямовуються комунальникам, що дає можливість виконувати необхідні роботи з експлуатації та відновленню об'єктів міського життєзабезпечення»,- повідомив Мартинов.

У Луганську незважаючи на прямі заборони керівництва держави, "Ощадбанк" може продовжити працювати і після початку грудня, але вже під виглядом "національного" банку "ЛНР". Як повідомив "прем'єр-міністр" псевдореспублики Генадій Ципкалов, "ЛНР" планує запустити власну банківську систему на базі українського "Ощадбанку", і сьогодні йде процес .

Ще 4 листопада Президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) «ПРО невідкладні заходи щодо стабілізації соціально - економічної ситуації в Донецькій і Луганській областях». Згідно з Указом, постанова уряду №595 від 7 листопада 2014 року вимагає переведення всіх державних організацій і бюджетних установ з територій, контрольованих незаконними збройними формуваннями в Луганській і Донецькій областях, на підконтрольні Києву території.

Переважна більшість українських банків припинили роботу на контрольованих сепаратистами територіях ще влітку згідно з запровадженим НБУ з 24 липня надзвичайних режимом роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях, однак розташовані там відділення Ощадбанк продовжували роботу. За свідченням учасників ринку, в Донецьку відділення і банкомати "Ощадного" продовжують інкасувати і працювати по сусідству з компаніями, які перейшли на обслуговування в цей держбанк.