Нацбанк сьогодні продавав долари по 15,05 грн

13:51, 24 листопада 2014
Фінанси
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Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 27,3 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,0480 грн за 1 долар

Фото УНИАН

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 24 листопада продав банкам 5 млн. дол. США за середньозваженим курсом 15,0496 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 5 млн. дол., середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,0496 грн за 1 долар США», - говориться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 27,3 млн. дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,0480 грн за 1 долар.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 21 листопада продав банкам 5 млн. дол. США за середньозваженим курсом 15,0956 грн/дол.

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Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

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