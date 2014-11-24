Нацбанк сьогодні продавав долари по 15,05 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 24 листопада продав банкам 5 млн. дол. США за середньозваженим курсом 15,0496 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 5 млн. дол., середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,0496 грн за 1 долар США», - говориться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 27,3 млн. дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,0480 грн за 1 долар.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 21 листопада продав банкам 5 млн. дол. США за середньозваженим курсом 15,0956 грн/дол.

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Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.