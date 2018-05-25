Віце-прем'єр заявив, що в діалозі з МВФ «немає місця будь-якому шантажу, погрозам і ультиматумам»

За словами Розенка, кредити МВФ надаються Україні під найменші відсотки.

У співпраці України з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями немає шантажу, а ведеться нормальний діалог.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, виступаючи у Верховній Раді.

«У нашій співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними організаціями немає місця будь-якому шантажу, погрозам і ультиматумам з боку цих організацій. Це нормальний повноцінний діалог», - сказав він.

Розенко підкреслив, що уряд діє не в межах чужої логіки, а має на меті підвищення рівня життя українців.

«Взаємодія з міжнародними організаціями націлена не лише на отримання коштів, хоч і це на сьогодні дуже важливо. Кредити МВФ надаються Україні під найменші відсотки, за які сьогодні можливе залучення державою коштів», - додав віце-прем'єр.

Також він зазначив, що питання підвищення цін на газ і відкриття ринку землі уряд вирішуватиме спільно з парламентом в інтересах народу України.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. В 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Для продовження співпраці з Фондом Верховна Рада має ухвалити закон про створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.