Гривня на міжбанку відвоювала у долара 5 копійок
13:58, 24 листопада 2014Фінанси
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Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України в п'ятницю, 21 листопада, до середини торгів встановилися на рівні 15,0500/15,3500 грн/дол.
Гривня на міжбанку зміцнилася на 5 копійок / Фото УНИАН
Котирування з гривні-євро склали 18,6770/19,0493 грн/євро, повідомляє Укрдилінг.
Котирування гривні до російського рубля склали 0,3355/0,3426.
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Нагадаємо, у п'ятницю 21 листопада гривня зміцнилася на міжбанку до 15,40 за долар.
Як повідомляв УНІАН, 10 листопада НБУ під час наради із представниками найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол.
Нацбанк з 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.
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