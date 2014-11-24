Гривня на міжбанку відвоювала у долара 5 копійок

Котирування з гривні-євро склали 18,6770/19,0493 грн/євро, повідомляє Укрдилінг.

Котирування гривні до російського рубля склали 0,3355/0,3426.

Читайте такожНацбанк ще більше зміцнив офіційний курс гривні

Нагадаємо, у п'ятницю 21 листопада гривня зміцнилася на міжбанку до 15,40 за долар.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада НБУ під час наради із представниками найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 15-16 грн/дол.

Нацбанк з 5 листопада ввів практику щоденних валютних аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.