В уряді пояснили затримки з виплатами пенсій переселенцям

За словами віце-прем'єра Розенка, всі пенсії переселенцям будуть виплачені в повному обсязі.

Кабінет міністрів України не ухвалював жодних рішень щодо обмежень прав переселенців на отримання пенсій, і затримки з виплатами пов'язані лише зі зміною Пенсійним фондом графіка виплат.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, виступаючи у Верховній Раді.

«Уряд не ухвалював останнім часом жодних рішень щодо обмежень будь-яких прав вимушених переселенців на отримання пенсій», - сказав він.

За словами Розенка, затримки з виплатами пенсій пов'язані лише зі зміною графіка виплат пенсій Пенсійним фондом України.

«Все пенсії переселенцям будуть виплачені в повному обсягу. Жодних боргів перед переселенцями не буде», - пообіцяв віце-прем'єр.

Він зазначив, що всі управління Пенсійного фонду були зобов'язані повідомити громадянам про зміну графіка.

«В абсолютній більшості областей України це питання на сьогодні знято. Якщо є конкретні питання щодо конкретних управлінь Пенсійного фонду - передайте цю інформацію уряду», - сказав Розенко.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією Криму в березні 2014 року і початку антитерористичної операції на Донбасі в квітні того ж року з'явилася велика кількість біженців із Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей. За даними Мінсоцполітики, на кінець квітня 2018 року в Україні зареєстровано 1 млн 496 тис. 713 внутрішніх переселенців із Криму і Донбасу.

З 1 січня 2018 року Кабінет міністрів збільшив розмір грошової допомоги для сімей-переселенців із 2400 грн до 3000 грн на місяць, а також до 5000 грн для багатодітних сімей.