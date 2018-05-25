Порошенко про співпрацю з МВФ: я твердо налаштований продовжувати її

За словами президента, досягнення макрофінансової стабілізації стало можливим у тому числі завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Президент України Петро Порошенко твердо налаштований продовжувати співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.

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Про це голова держави заявив на засіданні Національної інвестиційної ради в Києві.

«Зрозуміло, що досягнення макрофінансової стабілізації стало можливим у тому числі завдяки співпраці з Міжнародним валютним фондом, і я твердо налаштований продовжувати його», - сказав він.

За словами голови держави, чинна українська влада вперше за історію співробітництва з Фондом послідовно виконує п'ять меморандумів про співробітництво, продовження якого дасть змогу забезпечити макрофінансову стабільність й надалі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Національному банку заявили, що найближчий час буде вирішальним для продовження співпраці України з МВФ.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Для продовження співпраці з Фондом Верховна Рада повинна прийняти закон про створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.