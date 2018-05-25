ЄБРР заявив про готовність почати входження в капітал «Ощадбанку»

Президент ЄБРР назвав це рішення «жестом доброї волі».

Європейський банк реконструкції та розвитку заявив про готовність почати входження в капітал українського державного «Ощадбанку».

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Про це повідомив президент ЄБРР Сума Чакрабарті на засіданні Національної інвестиційної ради в Києві.

«Як жест доброї волі ЄБРР, нашої віри у вашу країну, я можу сказати, що зараз правильний час для ЄБРР піти вперед і розглянути придбання преприватизаційної частки в капіталі в «Ощадбанку» - видатному державному банку», - сказав він.

За словами Чакрабарті, входження ЄБРР в капітал «Ощадбанку» стане потужним сигналом для міжнародних інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, «Державний ощадний банк України» ( «Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Кабінет міністрів України у лютому поточного року затвердив оновлену стратегію державного «Ощадбанку», яка передбачає часткову приватизацію фінустанови за участю міжнародного інвестора.

У листопаді 2016 року Міністерство фінансів підписало меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо підтримки та реформування «Ощадбанку».