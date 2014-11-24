Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 21 листопада з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1506.0794 (с 14.00 21 листопада – 1509.6240);

100 євро - 1870.8518 (з 14.00 21 листопада - 1892.9175);

10 російських рублів - 3.2889 (з 14.00 21 листопада - 3.2323).

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,0496 грн/дол..

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 5 млн. дол., середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,0496 грн за 1 долар США», - сказано в повідомленні.