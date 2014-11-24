У Єврокомісії впевнені, що запроваджені санкції завдають збитків економіці Росії

В Європейській комісії переконані, що запроваджені проти Росії санкції мають „значний вплив”, але не коментують розмір збитків для російської економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі сказала речник верховного представника ЄС Федеріки Могенірі Майя Косьянчич, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності озвучена європейськими експертами цифра можливих збитків для російської економіки у розмірі 23 млрд євро внаслідок санкцій, запроваджених ЄС.

„Ми переконані, що санкції мають значний вплив, але ми не можемо надати вам конкретні цифри. Санкції важливо мати як інструмент, який ми можемо використовувати для того, щоб знайти політичне вирішення поточної кризи”, - констатувала вона.

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Проте Косьянчич не стала коментувати ці конкретні цифри, до яких Єврокомісія не має відношення. „Я не можу коментувати цифри, які не наші. Ми переконані, що це буде мати значний вплив, і ці заходи – частина наших зусиль, спрямованих на політичне вирішення. Ми твердо налаштовані це робити. Про це сказали на минулому тижні міністри закордонних справ, і ми будемо працювати на це”, - наголосила вона.

Як повідомлялося, європейські експерти підрахували, що запровадження економічних санкцій буде коштувати Росії в 2014 році 23 млрд євро, в 2015 році - 75 млрд євро.

У свою чергу міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що російська економіка через санкції західних країн втрачає близько 40 млрд доларів на рік.

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Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії три етапи санкцій.