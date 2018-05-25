WebMoney заявляє про блокування коштів 4 мільйонів українців

Це стало наслідком включення системи до списку санкцій України.

Кошти 4 мільйонів українців - користувачів електронної платіжної системи WebMoney.UA заблоковані внаслідок включення цієї системи до оновленого списку осіб і організацій, стосовно яких Україна застосовує обмежувальні заходи (санкції).

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Як зазначається в заяві компанії, оприлюдненій в соцмережі Facebook, WebMoney.UA 15 років працює в Україні, сумлінно дотримуючись всіх вимог законодавства, і це рішення стало для компанії несподіванкою.

«Ніхто з чиновників при цьому не подбав про інтереси 4-х мільйонів пересічних українців - користувачів системи, гроші яких тепер заблоковані цим безвідповідальним рішенням», - наголошується в заяві.

WebMoney.UA попросила у користувачів і партнерів розуміння й підтримки, відзначаючи, що вирішує ці проблеми в правовому полі.

«Ми хочемо захистити своє чесне ім'я і законну позицію в органах правосуддя і не тільки українського, оскільки не виключаємо, що на вітчизняні судові органи чинитиметься політичний тиск», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оновленим переліком осіб і організацій, стосовно яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), Україна наклала санкції терміном на три роки на електронну платіжну систему WebMoney (товариство з обмеженою відповідальністю «Вебмани.Ру»).

Санкції передбачають блокування активів, припинення виконання зобов'язань, анулювання ліцензій та дозволів, припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.