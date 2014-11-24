Обсяг освоєних капінвестицій в Україні впав на 23%

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в січні-вересні 2014 року становив 135,477 млрд грн, що на 23% нижче за показник за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені.

Як повідомляється, на кінець вересня найбільший обсяг освоєних капінвестицій припадає на Київ - 30,4%, або 41,158 млрд грн, Дніпропетровську область - 9,5%, або 12,861 млрд грн, Київську область - 7,7%, або 10,486 млрд грн, Донецьку область - 7%, або 9.496 млрд грн.

Збільшення капінвестицій у січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано тільки в Івано-Франківській області - на 26,9%, до 4,284 млрд грн, Хмельницькій області - на 10%, до 2,548 млрд грн.

У решті областях зафіксовано зниження освоєних капінвестицій, в тому числі найбільше - у Луганській області - на 51,2%, до 3,949 млрд грн, Донецькій області - на 49,2%, до 9,496 млрд грн, Одеської області - на 44,7% , до 5,107 млн грн, Миколаївській області - на 39,8%, до 2,350 млрд грн.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була спрямована у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 130,470 млрд грн, у тому числі на капремонт – 8,217 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій традиційно є власні кошти підприємств та організацій – 97,239 млрд грн, або 71,8% загального обсягу інвестицій.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг освоєних капінвестицій в Україні в першому півріччі 2014 року становив 86,860 млрд грн, що на 17,5% нижче показника за аналогічний період минулого року.

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні за підсумками 2013 року знизився на 11,1% порівняно з 2012 роком - до 247,892 млрд грн.

За підсумками 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні становив 263,73 млрд грн, що на 8,3% більше за показник 2011 року.