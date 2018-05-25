У Мінфіні пояснили, коли в Україні можуть скасувати військовий збір

Цей збір встановлено до набрання законної сили рішенням парламенту про завершення реформи ЗСУ.

Тимчасовий військовий збір в Україні може скасувати Верховна Рада після завершення реформи Збройних сил України.

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Про це УНІАН повідомили у Міністерстві фінансів, коментуючи питання щодо скасування військового збору в зв'язку із завершенням антитерористичної операції на Донбасі.

У Мінфіні нагадали, що, відповідно до Податкового кодексу України, військовий збір встановлено тимчасово - до набрання законної сили рішенням парламенту про завершення реформи ЗСУ.

«Стягнення військового збору може бути скасовано у разі ухвалення і набрання сили відповідного рішення Верховної Ради України», - йдеться в коментарі прес-служби міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення антитерористичної операції та наказ Верховного головнокомандувача ЗСУ про початок операції Об'єднаних сил, яка стартувала о 14.00 30 квітня.

Глава держави заявив, що АТО може бути відновлена в будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.