Держбюджет України зведено з дефіцитом у майже 21 мільярд

Роком раніше держбюджет був зведений з профіцитом у 19,4 млрд грн.

Державний бюджет України за січень-квітень 2018 року виконано з дефіцитом на рівні 20,587 млрд грн проти 19,435 млрд грн профіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, зведений бюджет за цей період виконано з профіцитом на рівні 33,202 млрд грн, що на 14% нижче за профіцит за аналогічний період попереднього року в розмірі 38,590 млрд грн.

Також повідомляється, що профіцит місцевих бюджетів за січень-квітень становив 20,620 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконано з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 разу нижче за показник попереднього року.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.