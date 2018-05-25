Порошенко закликав ЄБРР подвоїти обсяги фінансування проектів в Україні

У ЄБРР заявили про готовність і надалі підтримувати Україну.

Президент України Петро Порошенко закликав Європейський банк реконструкції і розвитку подвоїти обсяги фінансування проектів і розширити сфери їх застосування в Україні.

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Про це повідомила прес-служба глави держави, посилаючись на підсумки зустрічі Порошенка з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, на якій сторони обговорили стан і перспективи розвитку партнерства.

«Впевнений, що кожен рік ми можемо спільно впроваджувати ряд великих проектів у різних сферах», - зазначив президент України.

У свою чергу, керівник ЄБРР заявив про готовність і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ у економіці.

Також президенти обговорили реалізацію реформ у банківській сфері, енергетиці та енергоефективності.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Починаючи з 1993 року, банк взяв на себе сукупні зобов'язання з надання понад 12 млрд євро в рамках 4 сотень проектів.