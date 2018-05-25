Україна цього року виплатила понад $4 мільярди боргів

За словами президента, незважаючи на виплати за держборгом, золотовалютні резерви становлять 18 мільярдів доларів.

Україна цього року виплатила понад 4 млрд дол. боргів, що, тим не менш, не призвело до зниження золотовалютних резервів країни.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Національної інвестиційної ради в Києві.

«Незважаючи на те, що цього року Україна виплатила понад 4 мільярди доларів, золотовалютні резерви становлять 18 мільярдів доларів», - сказав він.

За словами глави держави, з урахуванням складної економічної та боргової ситуації в 2014 році, а також воєнних дій, дефолт здавався практично неминучим, проте владі вдалося утримати ситуацію і повернутися до економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, за даними рейтингового агентства S&P, Україну в 2018-2021 роках очікують зовнішні виплати за державним та квазідержавним боргом на 24 млрд дол.

Рейтингове агентство зазначає, що здійснити зазначені виплати уряду буде вкрай складно без підтримки з боку офіційних кредиторів.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, й на 11% - до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.

Обсяг виплат України за державним і гарантованим державою боргом у найближчі двадцять вісім років - у період з 2018 по 2045 рік включно - становитиме 3,045 трлн у гривневому еквіваленті.