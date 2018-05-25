Міністр фінансів розповів, коли ЄБРР увійде в капітал «Ощадбанку»

Нагадаємо, оновлена стратегія банку передбачає часткову приватизацію за участю міжнародного інвестора.

Європейський банк реконструкції та розвитку офіційно анонсував плани входження в капітал державного «Ощадбанку» до кінця року, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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«Президент ЄБРР Сума Чакрабарті офіційно анонсував план банку увійти в капітал державного «Ощадбанку» до кінця року. Ми дали старт процесу переговорів під час нашої зустрічі у Вашингтоні два місяці тому», - написав міністр у соцмережі Facebook.

Він подякував команді ЄБРР, «Ощадбанку» і свого міністерства за активну співпрацю, спрямовану на результат.

«Ощадбанк» продовжуватиме активно розвиватися і стане ефективнішим. Для громадян і бізнесу, як клієнтів, це означатиме якісніші послуги, дешевше кредитування і ще більшу стабільність. Це приклад практичних реформ», - підкреслив Данилюк.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» ( «Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Кабінет міністрів України у лютому поточного року затвердив оновлену стратегію державного «Ощадбанку», яка передбачає часткову приватизацію фінустанови за участю міжнародного інвестора.

У листопаді 2016 року Міністерство фінансів підписало меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо підтримки та реформування «Ощадбанку».