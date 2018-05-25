Великі та середні підприємства України збільшили прибуток до 133 мільярдів

Цей показник вищий за дані аналогічного періоду минулого року майже на 30%.

Великі і середні підприємства України в січні-березні 2018 року одержали 132,875 млрд грн прибутку до оподаткування, що на 29,5% перевищує показник за аналогічний період 2017 року в розмірі 102,615 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, результат прибуткових підприємств зріс на 13% - до 177,491 млрд грн, результат збиткових - скоротився на 18%, до мінус 44,617 млрд грн.

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств скоротилася до 31,4% з 36,1% роком раніше.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини Донецької і Луганської областей.

Довідка УНІАН. Великі і середні підприємства України в 2017 році отримали 153,218 млрд грн прибутку до оподаткування, що в 1,6 разу перевищує показник за 2016 рік на рівні 94,039 млрд грн.