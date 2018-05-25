Гривня йде на вихідні з курсом 26,14 за долар

Порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 4 копійки.

У п'ятницю, 25 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,11/26,14 грн/дол.

Читайте такожКабмін подав до Ради проект бюджетної резолюції на три роки вперед - курс гривні вище 30 за долар

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 4 копійки.

Котирування гривні до євро на рівні 30,49/30,52 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4107/0,4214 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1495 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 606 угод на суму 428,40 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2614.9490 (25 травня – 2610.7517)

100 EUR – 3052.9530 (25 травня – 3061.8896)

10 RUR – 4.2405 (25 травня – 4.2514)