Російський рубль дорожчає слідом за нафтою

Курс рубля продовжує зростати другий тиждень поспіль. Долар коштує менше 45 рублів, євро опускається нижче 55 рублів. Курс рубля продовжить зміцнюватися до кінця тижня, впевнені експерти: зростання цін на нафту і податковий період надають йому підтримку, повідомляє ТАСС.

За перші півтори години торгів на Московській біржі в понеділок долар опустився більш ніж на рубль до 44,3 рубля, а євро впав нижче 55 рублів. З урахуванням минулого тижня долар подешевшав вже на 2,8 рубля, а євро - на 4 рубля.

Обсяги торгів на валютній секції Московської біржі зросли до $5,7 млрд при середньому рівні минулого тижня в $3,6 млрд.

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Крім попиту на рубль у рамках податкового періоду, аналітики відзначають загальне зростання попиту на валюти країн, що розвиваються, у зв'язку з пом'якшенням політики Центробанку Європи і Народного банку Китаю.

Індекс валют ринків, що розвиваються зміцнився щодо долара на 0,3-0,4%: бразильський реал зріс до долара на 2,27%, мексиканський песо на 0,25%, а південноафриканський ранд на 0,16%.

"ЄЦБ і Банк Китаю підтвердили намір стимулювати зростання, що знизило побоювання щодо ситуації в економіці", - зазначив аналітик БКС Марк Бредфорд.

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21 листопада глава ЄЦБ Маріо Драгі заявив про готовність регулятора розширити викуп активів у разі необхідності, а Народний банк Китаю оголосив у п'ятницю про зниження з 22 листопада процентних ставок вперше з 2012 року.

Поточне зростання рубля збігається з динамікою нафти. Вартість бареля Brent минулого тижня зросла з $77,5 до $81,5.

Котирування нафти зростають напередодні зустрічі міністрів країн-учасниць ОПЕК, яка відбудеться 27 листопада у Відні.

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На зустрічі може бути розглянуто питання про скорочення видобутку. Але серед міністрів немає єдиної думки. Саудівська Аравія з жовтня знижує ціни за азіатськими контрактами. На цьому тлі глава МЗС Венесуели Рафаель Рамірес оголосив, що країна підготувала пропозиції щодо запобігання подальшому зниженню цін і винесе їх на сесію ОПЕК. Постійним прихильником скорочення поставок і підтримки котирувань виступає й Іран. Можливість синхронізованого з ОПЕК зниження видобутку готова розглядати і Росія, яка не входить у картель.