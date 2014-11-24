Нацкомфінпослуг залишилася без керівника

Кабінет міністрів України звільнив Максима Полякова з посади виконуючого обов'язки голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг із 24 листопада 2014 року у зв'язку з обранням його народним депутатом України.

Відповідне розпорядження від 19 листопада опубліковано на сайті уряду.

"Визнати таким, що втратило силу розпорядження Кабінету міністрів України від 5 квітня 2014 року "Про тимчасове покладання виконання обов'язків голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на Полякова М. А.", - йдеться в розпорядженні.

Уряд також із 24 листопада звільнив Полякова з посади члена Нацкомісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах Полякова було обрано депутатом за списком партії "Народний фронт", яку очолює прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Поляков із 12 березня 2014 року обіймав посаду члена Нацкомфінпослуг.

8 квітня Кабінет міністрів України призначив Максима Полякова виконуючим обов'язки голови Нацкомфінпослуг замість Бориса Візірова.