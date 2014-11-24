Нацбанк пояснив, куди поділося золото з міжнародних резервів

Національний банк України пояснює скорочення обсягів золота в міжнародних резервах синхронізацією їх структури і зовнішньої позиції країни, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Fаcebook.

«Останнім часом спостерігалася значна волатильність світових валютних ринків, пов'язана зі зміцненням позицій долара США щодо інших світових валют. Тому НБУ вирішив зменшити частку золота у валютних резервах до 8%. З цією метою на міжнародних ринках було продано 0,46 млн. тройських унцій золота за долари США, відповідно, частка золота в міжнародних резервах скоротилася до 7,9%», - говориться в повідомленні.

Як повідомляється, у вересні регулятор ухвалив рішення збільшити частку долара США в резервному кошику, оскільки структура торгового балансу країни на 70,3% представлена в доларах США, на 15% - в євро. Крім того, 77,7% валового зовнішнього державного боргу України номіновано в доларах США, в євро – 11,2%, СПЗ (спеціальні права запозичення) - 5,8%.

Нацбанк відзначає, що згідно з даними МВФ, питома вага золота у світових резервах в середньому становить 11,7%, а в країнах, що розвиваються, частка золота в середньому становить 4,4%.

Нагадаємо, обсяг золота в золотовалютних резервах Національного банку України в жовтні скоротився на 0,46 млн. тройських унцій (14 тонн) - до 0,84 млн. тройських унцій (26,1 тонни), досягнувши рівня червня 2008 року.

Згідно з даними регулятора, в грошовому еквіваленті обсяг золота скоротився на 580,07 млн. дол. - до 988,66 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 листопада 2014 року становили 12,587 млрд дол., що на 23,2% або на 3,798 млрд дол. менше показника на 1 жовтня в 16,385 млрд дол. Згідно з даними НБУ, золотовалютні резерви досягли мінімального значення за останні дев'ять з половиною років, після провалу до 11,892 млрд дол. у березні 2005 року.