Більшість українців отримують зарплати в межах 1-2 "мінімалок" - експерт

У минулому році найбільший приріст зарплат спостерігався у сферах державного управління, соцстрахування, фіндіяльності і телекомунікацій.

Нерівномірність зростання зарплат між і всередині секторів економіки і відсутність належного регулювання призводять до того, що "вершки" від зростання дістаються обмеженому колу працівників вищих ступенів, в той час як більшість працівників отримують зарплату в межах 1-2 мінімальних розмірів.

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Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Лідія Ткаченко, провідного наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи НАН України.

Протягом 2017 року найбільший номінальний приріст зарплат спостерігався в таких видах діяльності: державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування (з 6 420 гривень у січні до 14 442 гривень у грудні, +8 022 гривні), професійна, наукова та технічна діяльність (з 8 195 до 12 682 гривень, +4 488 гривень), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (з 7 343 до 11 654 гривень, +4 311 гривень), фінансова та страхова діяльність (з 11 092 до 14 899 гривень, +3806 гривень), інформація і телекомунікації (з 10 210 до 13 833 гривень, +3 623 гривень). Ці ж види діяльності показали найбільший приріст і в першому кварталі 2018-го (за три місяці більше 1 000 гривень).

"Причому всередині високооплачуваних секторів економіки нерівність між працівниками за розмірами зарплати значно вищі. Власне, диференціація зарплат і формується в основному завдяки високооплачуваним категоріям, адже нижня межа регулюється розміром мінімальної зарплати, - зазначає експерт. - У вищеназваних високооплачуваних видів діяльності частка працівників із зарплатами понад 15 000 гривень становила в грудні 2017 року близько 20%, у фінансовій і страховій діяльності - 26,7, в державному управлінні та обороні - 32%".