Збиток підприємств України за дев'ять місяців становив 168 мільярдів

Підприємства України, за винятком малих підприємств та бюджетних установ, у січні-вересні 2014 року отримали 168,026 млрд грн збитку до оподаткування, в той час як за аналогічний період минулого року було отримано 24,106 млрд грн прибутку, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

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За інформацією Держстату, в січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий результат прибуткових підприємств збільшився на 68,2% - до 215,507 млрд грн. Одночасно фінрезультат збиткових підприємств зріс у 3,7 разу - до 383,533 млрд грн.

Найбільше зростання прибутку - в 4 рази - зафіксоване у фінансовій і страховій діяльності, а також в галузях мистецтва, спорту і відпочинку.

Найбільше зростання збитків більш ніж у 5 разів - показали підприємства, що працюють в галузях сільського господарства, професійної і наукової діяльності, охорони здоров'я, операцій з нерухомістю.

За вказаний період кількість збиткових підприємств щодо загальної їх кількості зросла на 3,9 п.п. - до 44,2%.

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Як повідомляв УНІАН, підприємства України, за винятком малих підприємств та бюджетних установ, у першому півріччі 2014 року отримали 135,952 млрд грн збитку до оподаткування проти 8,724 млрд грн прибутку, отриманого за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році українські підприємства отримали 24,722 млрд грн прибутку до оподаткування, що в 3,4 разу нижче показника за 2012 рік (84,924 млрд грн).