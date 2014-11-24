Кабмін затвердив критерії націоналізації банків

Кабінет міністрів України затвердив критерії, яким повинні відповідати банки для можливості націоналізації їх державою.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 19 листопада №633 «Про затвердження порядку придбання акцій банків у обмін на облігації внутрішньої державної позики», оприлюдненій на сайті уряду.

Згідно з постановою, держава може взяти участь у докапіталізації приватного банку до необхідного рівня за умови згоди акціонерів на передачу державі у власність або в розпорядження і користування мінімум 75%+1 акція, а також скорочення розміру статутного капіталу банку на максимальну суму збитків за результатами діагностичного дослідження.

Іншими вимогами також є збільшення розміру статутного капіталу банку за рахунок вкладів власників істотної участі, що володіють не менш як 10 % статутного капіталу, членів наглядової ради, правління, ревізійної комісії банку. Також вимогою є згода на проведення аудиторської перевірки на вимогу Мінфіну і зменшення статутного капіталу на суму збитків, визначених у рамках цієї перевірки, а також згода на призначення радником голови правління банку кандидатури від Міністерства фінансів для моніторингу роботи фінансової установи.

Постановою також передбачається, що держава може брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку за умови, що частка загальних активів банку становить 2% або більша за розмір загальних активів банків України і обсяг вкладів фізичних і юридичних осіб банку становить 2% або більше від загального розміру вкладів фізичних і юридичних осіб у банках України.

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Як повідомляв УНІАН, загальні потреби української банківської системи в докапіталізації за результатами проведеного стрес-тестування становлять 66 млрд грн.

Стрес-тестування 15 найбільших банків виявило необхідність докапіталізації дев'яти з них на 56 млрд грн. Як повідомив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, зокрема державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн, банкам з іноземним капіталом – 20,5 млрд грн.

За оцінками НБУ, згідно з попередніми результатами другого етапу стрес-тестування банків, у ході якого тестувалися 20 банків з другої групи за розміром активів, необхідність докапіталізації цих фінансових установ становить 10 млрд грн.

Також Національний банк України затвердив 10-річний графік підвищення капіталу банків у рамках виконання Закону про запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи. В рамках закону вимоги до мінімального статутного капіталу банків підвищено до 500 млн. грн, і банки, зареєстровані до ухвалення цього закону, повинні збільшити статутний капітал протягом 10 років.