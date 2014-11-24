НБУ нагадав банкам про заборону проводити фінансові операції в окупованих містах

Регулятор нагадав, що в рамках постанови НБУ №466 від 6 серпня банки зобов'язані призупинити всі види фінансових операцій у населених пунктах, що не контролюються українською владою.

«Це рішення дійсне на сьогоднішній день. До вищезгаданих операцій належать, зокрема, операції з обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності», - зазначили в НБУ.

Нацбанк наголошує, що банки відновлюють здійснення фінансових операцій тільки після переходу району/міста обласного значення Донецької та/або Луганській області під контроль української влади.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом запропонував Національному банку в місячний термін припинити обслуговування банками рахунків суб'єктів господарювання і населення в зоні АТО, а також зобов'язав Кабмін у двотижневий термін згорнути роботу держпідприємств, установ і організацій в зоні АТО, забезпечивши евакуацію або переведення працівників, вивезення майна та документації.

Україна з квітня цього року веде на території Луганської та Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків, що активізувалися на тлі демократичних перетворень в країні.

До територій, які не підконтрольні українській владі, за рішенням уряду від 7 листопада, належать такі великі міста регіону як Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 7 серпня зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, що не контролюються українською владою. Як згодом повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева, працювати в зоні АТО було дозволено тільки державному «Ощадбанку» за обмеженим спектром операцій.

Сьогодні, 24 листопада, «Ощадбанк» повідомив про рішення до 1 грудня перенести своє Донецьке обласне управління у Краматорськ, Луганське обласне управління - в Сєверодонецьк.

За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, наразі уряд переглядає свою політику щодо Донецької та Луганської областей, включаючи можливість створення вільної економічної зони в регіоні.