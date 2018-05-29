Данилюк влаштовує скандали, не бажаючи надати довідку з Британії і сплатити податки - Южаніна

Міністра фінансів Олександра Данилюка звинувачують у несплаті податків за час його роботи у Великобританії. Сам Данилюк стверджує, що сплачував податки поза межами України, однак довідку на підтвердження цього не надає.

Демарш з боку міністра фінансів Олександра Данилюка, який він минулого тижня влаштував на засіданні Кабміну, може бути пов`язаний із судовим процесом щодо несплати Данилюком податків.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, повідомляє "Деловая столица".

«З цього приводу йдуть судові засідання, мабуть, уже відбулося друге чи третє. І, я так розумію, там представлені документи (від британських податківців). Тому варто спостерігати, як буде відбуватися судовий розгляд. Там нічого натягнутого немає. Є звичайна інформація щодо доходів, які він отримав за межами України. Як резидент України він мав подати річну декларацію, де мав відобразити цей дохід. І з сплатою чи без сплати – вирішувала б довідка, яку б він взяв з компетентних органів в Британії. Якщо там відбувалася сплата, то він би нічого не доплачував в Україні. Але подача звітності є обов’язковою для резидента України. Тому порушень декілька. Якби я потрапила у таку ситуацію, я би в жодному разі не пішла у судові спори – навіть адміністративні. Треба було визнати, подати декларацію, взяти цю довідку, доплатити адмінштраф», - зазначила Южаніна.

На її думку, поведінка людей, які відповідають за податкову систему країни, фактично руйнує ДФС як інституцію.

«Це виглядає настільки нерозумно. Всі в країні розуміють наслідки, якщо розвалиться ДФС - інституція, яка керується Мінфіном і забезпечує 90% надходжень до бюджету. Керівник руйнує цю систему», - заявила Южаніна.

Голова комітету вважає, що питання призначення шостого заступника міністра – це був лише зручний привід для скандалу.

«Шостий заступник – це дивно. Вибачте, у державній фіскальній службі один заступник. І наскільки я знаю, пан Данилюк не підписує жодного документу, що подає йому Мирослав Продан (керівник ДФС) – щодо структурної реформи, призначень. От вам плідна робота заступників. Якщо ти топиш одну структуру і хочеш перебрати на себе всі функції і призначаєш до безкінечності людей, я такий підхід не розумію. Не може Мінфін виконувати ту частину роботи, яку виконує ДФС. Тому я вважаю, що є щось є глибше, ніж призначення шостого заступника. Ситуація дуже складна. А Данилюк хоче зберегти своє реноме. Щоб одразу піти в політику», - повідомила Южаніна.

На думку голови комітету, переводити Яну Бугрімову на посаду заступника міністра немає потреби.

«Бугрімова як директор департаменту у Мінфіні займається саме тим, чим займалася б на посаді заступника міністра. Що б це дало додатково, не знаю. Чи зможе вона більше робити щодо покращення податкової політики – навряд чи. Вона має недостатній досвід. Вона не працювала ніде, що напряму було б пов’язано з податками. Консультування у фінансових питаннях – це не податкова система. Вона не має глибоких базових знань. А законопроекти, які реєструються Мінфіном? Всі потребують глибокого доопрацювання, вони у більшості неприйнятні навіть у першому читанні. Ми вже маємо міністра, який на жодне питання не може надати відповіді, бо він не в темі. Кожен його виступ у сесійній залі – це шедевр. Людина не знає елементарних речей. Переплутав електронну акцизну марку з електронною акцизною накладною. Але це далекі, різні поняття, різна система контролю», - говорить Южаніна.

За словами депутата, після засідання Кабміну Данилюк написав чергову «скаргу» до міжнародних партнерів України, що він робив вже не раз.

«Це його улюблена тактика. Він робить це постійно. Але суспільство чомусь не звертало увагу на це протягом всього періоду його роботи. Він надає інформацію (послам країн G7), що постійно в Україні щось не так. По податку на виведений капітал він півтора року готує їх, що запроваджувати цей податок в Україні не можна. Посли Великої сімки підписали мені листа, щоб я припинила форсувати це питання, що дана політика комітету неприйнятна. Також посли написали мені щодо створення Національного бюро фінансової безпеки. Звідки вони володіють такою недостовірною інформацією? Виключно з подачі Мінфіну», - розповіла Южаніна.

Нагадуємо, міністра фінансів Олександра Данилюка звинувачують у несплаті податків за час його роботи у Великобританії. Данилюк стверджує, що сплачував податки поза межами України. Але не надав до ДФС документи, що це підтверджують. Натомість почав оскарження правомірності проведення податкової перевірки. Також з`явилась інформація про нерухомість Данилюка, яку він нібито придбав у Лондоні. Міністр це спростовує.