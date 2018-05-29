Держборг України в квітні скоротився до $77 мільярдів

У гривневому еквіваленті держборг скоротився на 1,6%.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за квітень 2018 року скоротився в доларовому еквіваленті на 0,32 мільярда доларів, або на 0,4%, - до 77,05 мільярда доларів станом на 30 квітня.

Читайте такожУкраїна до кінця року має повернути 325,5 мільярда гривень боргів

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на 32,62 мільярда гривень, або на 1,6%, - до 2,021 трильйона гривень.

Згідно з наведеними даними, порівняно з показником на початок поточного року обсяг держборгу зріс на 1% в доларовому еквіваленті, але при цьому скоротився на 5,6% в гривневому еквіваленті.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11%, до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті.

Уряд планує скоротити рівень державного і гарантованого державою боргу України до 60% ВВП до 2020 року з 72% на кінець 2017 року.