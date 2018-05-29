НБУ запасається валютою: з початку травня купив $176 мільйонів

Продаж валюти регулятором в цей період не проводився.

Національний банк України з початку травня – з 2 по 25 число - купив на міжбанківському валютному ринку 176,2 мільйона доларів.

Читайте такожБез МВФ не обійтись: Україні в найближчі роки бракуватиме 16 мільярдів - експерти

Як повідомляється на сайті НБУ, продаж валюти в цей період не проводилася.

Згідно з наведеними даними, з початку року купівля валюти банком на міжбанківському ринку перевищила її продаж на 1,236 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у квітні купив на міжбанківському валютному ринку України на 303 мільйони доларів більше валюти, ніж продав.

Міжнародні резерви України в квітні зросли на 230 мільйонів доларів, або на 1,3%, - до 18,421 мільярда доларів на 1 травня 2018 року.