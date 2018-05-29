Гривня почала робочий тиждень зі зміцнення

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,09/26,11 грн/дол.

У вівторок, 29 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,09/26,11 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,11/30,13 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4154/0,4160 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,0964 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 262 угоди на суму 162,80 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,11/26,14 грн/дол. Порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 4 копійки.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 30,49/30,52 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4107/0,4214 грн/рубль.