Заборонена WebMoney обіцяє зберігати гроші українців до 2021 року

Доступ до коштів буде відновлений після скасування санкцій.

Електронна платіжна система WebMoney.UA обіцяє зберегти кошти українських користувачів, заблоковані у зв'язку із застосуванням санкцій, і надати до них доступ після їх скасування.

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Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій у соцмережі Facebook.

«Українські користувачі дуже важливі для нас, і ми докладемо максимум зусиль для відновлення роботи. Всі кошти на гаманцях забезпечені і надійно збережуться до дати скасування санкцій, коли обіг WebMoney.UA буде відновлений», - йдеться у заяві.

При цьому в компанії зазначили, що користувачі з України продовжать гарантовано обслуговуватися в колишньому режимі за всіма типами гаманців, окрім гривневих.

Також у компанії пообіцяли інформувати про хід подій і подякували учасникам системи і партнерам за підтримку і розуміння.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оновленим переліком осіб і організацій, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), Україна наклала санкції терміном на три роки на електронну платіжну систему WebMoney.

Санкції передбачають блокування активів, припинення виконання зобов'язань, анулювання ліцензій та дозволів, припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Національний банк України у зв'язку із застосуванням санкцій відкликав реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA.

У WebMoney.UA заявили, що рішення призвело до блокування коштів 4 мільйонів українців, і компанія має намір «захистити своє чесне ім'я і законну позицію в органах правосуддя, і не лише українського».