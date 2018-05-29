Рада ЄС схвалила виділення Україні мільярда євро

Макрофінансова допомога покриє фінансові потреби України на наступні 2,5 роки.

Європейська рада схвалила угоду з Європейським парламентом про новий пакет макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 млрд євро.

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Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Посли ЄС від імені Ради схвалили угоду з Європейським парламентом про новий пакет макрофінансової допомоги Україні. Подальші позики в 1 млрд євро покриють фінансові потреби України на період у два з половиною роки. Позики підтримають економічну стабілізацію і програму структурних реформ, доповнюючи ресурси, що надаються МВФ та іншими донорами», - йдеться в повідомленні.

При цьому макрофінансову допомогу буде розділено на транші, виділенню кожного з яких має передувати виконання Україною певних умов, зокрема - поваги демократичних механізмів, верховенства закону, прав людини, а також проведення економічних і фінансових реформ. Конкретні умови будуть викладені в меморандумі про взаєморозуміння між Україною і Європейською комісією.

«Подальша макрофінансова допомога виділяти меться за умови прогресу в запобіганні корупції, виконання програми МВФ. Меморандум про взаєморозуміння включатиме зобов'язання щодо посилення державного управління, адміністративних можливостей і створення інститутів щодо запобігання корупції. Єврокомісія перед кожним траншем публічно звітуватиме про виконання умов, особливо що стосуються запобігання корупції», - підкреслюється в спільній заяві Європарламенту, Єврокомісії та Європейської ради.

При цьому у відповідному прес-релізі фраза «запобігання корупції» виділена жирним шрифтом при кожному її вживанні.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав узгодження макрофінансової допомоги результатом свого візиту до Брюсселя минулого тижня.

«Маємо вже перші результати мого візиту до Брюсселя. Сьогодні робочий орган Єврокомісії Coreper схвалив рішення про виділення макрофінансової підтримки в розмірі 1 млрд євро для України. Ціную допомогу наших європейський партнерів», - написав глава уряду на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках двох програм макрофінансової допомоги ЄС. У 2014 році перша програма включала 1,6 млрд євро допомоги, друга програма у 2015 році - 1,8 млрд євро допомоги. Сумарно Україна зуміла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані в зв'язку з неготовністю влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.