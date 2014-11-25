ЄБРР знайде консультанта для реформування Фонду гарантування вкладів

За інформацією банку, залучений консультант оцінить існуючий порядок санації банків, розробить нову фінансову модель для фонду, надасть підтримку його поточних пріоритетних завдань, а також допоможе ЄБРР та Фонду гарантування у підготовці 2-го етапу реформування фонду за участю ЄБРР.

ЄБРР має намір залучити консультанта терміном на 6 місяців - з січня 2015 року, максимальний доступний обсяг фінансування послуг консультанта затверджено на рівні 285 тис. євро за рахунок донора ЄБРР у рамках програми технічного співробітництва.

ЄБРР запрошує до участі в конкурсі компанії, які володіють знаннями про різні системи страхування депозитів, з перевіреною репутацією у сфері реструктуризації банків і повернення активів на ринках, що розвиваються.

Читайте такожУряд виділив 7,5 млрд гривень для виплат вкладникам проблемних банківЯк повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спільно з Міжнародним валютним фондом розробляє технічне завдання для аудиторських фірм з метою проведення перевірки двох банків, щоб встановити реальні причини їх банкрутства. Раніше фонд прогнозував, що даний процес розпочнеться до кінця цього року, і вже на початку 2015 фонд зможе поділитися першими результатами.

Нагадаємо, з початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними 28 банків, у тому числі «VAB Банк», CityCommerce Bank, «Аксіома», «ІнтерКредитБанк», «Меліор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко» , «Грін банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-банк», «Терра банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк» , «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

Виведення банків з ринку і виплата відшкодування вкладникам цих банків здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, створений у лютому 1999 року. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.