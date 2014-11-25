ЄБРР знайде консультанта для реформування Фонду гарантування вкладів
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір залучити консультанта для реформування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляється на сайті банку.
За інформацією банку, залучений консультант оцінить існуючий порядок санації банків, розробить нову фінансову модель для фонду, надасть підтримку його поточних пріоритетних завдань, а також допоможе ЄБРР та Фонду гарантування у підготовці 2-го етапу реформування фонду за участю ЄБРР.
ЄБРР має намір залучити консультанта терміном на 6 місяців - з січня 2015 року, максимальний доступний обсяг фінансування послуг консультанта затверджено на рівні 285 тис. євро за рахунок донора ЄБРР у рамках програми технічного співробітництва.
ЄБРР запрошує до участі в конкурсі компанії, які володіють знаннями про різні системи страхування депозитів, з перевіреною репутацією у сфері реструктуризації банків і повернення активів на ринках, що розвиваються.
Читайте такожУряд виділив 7,5 млрд гривень для виплат вкладникам проблемних банківЯк повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спільно з Міжнародним валютним фондом розробляє технічне завдання для аудиторських фірм з метою проведення перевірки двох банків, щоб встановити реальні причини їх банкрутства. Раніше фонд прогнозував, що даний процес розпочнеться до кінця цього року, і вже на початку 2015 фонд зможе поділитися першими результатами.
Нагадаємо, з початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними 28 банків, у тому числі «VAB Банк», CityCommerce Bank, «Аксіома», «ІнтерКредитБанк», «Меліор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко» , «Грін банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-банк», «Терра банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк» , «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».
Виведення банків з ринку і виплата відшкодування вкладникам цих банків здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, створений у лютому 1999 року. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.