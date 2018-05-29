МВФ: Україні цього і наступного року не вистачатиме $4,5 мільярда

Україна розраховує в 2018 році отримати транш МВФ у розмірі 1,9 млрд дол., після чого залучити кошти на зовнішньому фінансовому ринку, а також отримати макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 1 млрд євро.

Міжнародний валютний фонд оцінює дефіцит фінансування України в 2018-2019 роках на рівні 4,5 млрд дол., що перевищує виділену до теперішнього часу підтримку міжнародних партнерів.

Читайте такожРада ЄС схвалила виділення Україні мільярда євро

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«МВФ визначив дефіцит фінансування (України - УНІАН) у 4,5 мільярда доларів у 2018 і 2019 роках, що виходить за рамки фінансування, виділеного до теперішнього часу міжнародними партнерами», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними рейтингового агентства S&P, Україна в 2018-2021 роках має виплатити за зовнішніми державним і квазідержавним боргами 24 млрд дол.

Рейтингове агентство зазначає, що здійснити зазначені виплати уряду буде вкрай складно без підтримки з боку офіційних кредиторів.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, й на 11% - до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.

Обсяг виплат України за державним і гарантованим державою боргом у найближчі двадцять вісім років - у період з 2018 по 2045 рік включно - становитиме 3,045 трлн у гривневому еквіваленті.

Україна розраховує в 2018 році отримати транш МВФ у розмірі 1,9 млрд дол., після чого залучити кошти на зовнішньому фінансовому ринку, а також отримати макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 1 млрд євро. У ЄС відзначили, що отримання Україною макрофінансової допомоги, разом із підтримкою інших міжнародних партнерів, дозволить покрити фінансові потреби країни на найближчі 2,5 року.