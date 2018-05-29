Європа під загрозою: Сорос спрогнозував нову глобальну фінансову кризу

Інвестор запропонував ЄС провести радикальні реформи і профінансувати «План Маршалла» для Африки.

Зростання курсу долара та втеча капіталів з ринків, що розвиваються, можуть спровокувати нову масштабну фінансову кризу, заявив відомий американський інвестор, мільярдер та філантроп Джордж Сорос.

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Як повідомляє Bloomberg, він також попередив, що Європейський Союз неминуче зіткнеться з загрозою власному існуванню.

Як зазначив Сорос в ході свого виступу в Парижі, зрив ядерної угоди з Іраном та розвал трансатлантичного альянсу між США і ЄС напевно негативно вплинуть на європейську економіку і можуть призвести до інших проблем, таким як знецінення валют країн, що розвиваються.

Говорячи про ситуацію в Європі, інвестор вказав, що «усе, що могло піти не так - пішло не так». Зокрема – міграційна криза та політика жорсткої економії останніх років, які дозволили проникнути у владу популістам. Сорос також вказав на «територіальний розпад» ЄС, навівши як приклад Brexit.

«Теза про те, що Європа знаходиться в екзистенційній небезпеці – це більше не фігура мови, це сувора реальність», – констатував він.

Для зміцнення європейського проекту інвестор запропонував ЄС профінансувати аналог «Плану Маршалла» для Африки, що передбачає виділення на підтримку африканських країн близько 30 млрд євро в рік. На його думку, це дозволить послабити міграційний тиск на Європу.

Він також запропонував радикально реформувати ЄС, аж до скасування вимоги пункту про обов'язкове приєднання країн учасниць зони євро.

Раніше Сороса назвали одним з провідних донорів кампанії за проведення нового референдуму у Великобританії про членство в Євросоюзі. Мова йде про надання одним з фондів Сороса понад 400 тис. фунтів ($554 тис.) організації Best for Britain.

Організація стверджує, що нинішній курс уряду на вихід з ЄС разом із припиненням участі Британії в загальному європейському ринку і митному союзі не відповідає тому, чого насправді хочуть британці.