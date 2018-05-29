Директор ЄБРР в Україні переходить на роботу в лондонський офіс банку

В рамках укрупнення посади функції голови представництва банку перейдуть до керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіса Маліжу.

Голова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевки Аджунер з 1 червня переходить на роботу в лондонський офіс банку.

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Про це УНІАН повідомив провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

«Так, це відповідає дійсності. Шевки Аджунер з 1 червня переходить в лондонський офіс. Франсіс Маліж (керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу - УНІАН) відповідатиме за діяльність ЄБРР в Україні, це укрупнення посади», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Шевки Аджунер очолив представництво ЄБРР в Україні навесні 2013 року. До цього Аджунер обіймав посаду заступника директора ЄБРР у Туреччині.